Расстрел семьи с детьми в Волновахе: россияне "поймали" убийц, и это не "кадыровцы"

Местные не доверяют "расследованию" так называемой полиции

Российские захватчики заявили, что раскрыли дело об убийстве семьи в Волновахе. Виновными назвали двух военных рф. Подозреваемых уже якобы задержали. И ими оказались не "кадыровцы", как в сети писали ранее.

Об этом во вторник, 31 октября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. Отмечается, что жизнь в оккупации становится все более небезопасной, поскольку захватчики врываются в дома и убивают целые семьи.

"В оккупации становится все более опасно. русские захватчики не только не соблюдают никаких законов, но и пришли к убийству мирных людей. В ночь на 28 октября в частном доме в Волновахе захватчики убили 9 человек. Среди погибших – двое детей, одному из которых было 4 года", — говорится в сообщении мэрии.

Согласно заявлением захватчиков, задержанные являются военнослужащими Дальнего Востока, которые проходили службу по контракту. При этом местные жители не доверяют так называемой полиции. Некоторые не исключают, что они могли "повесить" это дело на других военных, чтобы не конфликтовать с "кадыровцами".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты похитили якобы администраторов популярных проукраинских Telegram-каналов. При этом в сети оккупанты сообщили, что при "задержании" они убили одного человека.