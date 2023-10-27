"Одного убили при задержании": в Мелитополе оккупанты похитили админов двух известных Telegram-каналов (фото, видео)

Россияне обвинили "задержанных" граждан в сотрудничестве со спецслужбами

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты похитили якобы администраторов проукраинских Telegram-каналов "РИА-Мелитополь" и "Мелитополь — это Украина". Известно также об одном убитом.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам террор со стороны захватчиков продолжается ежесекундно.

"Оккупанты обнародовали видео задержания якобы администраторов проукраинских телеграмм-каналов "РИА-Мелитополь" и "Мелитополь-это Украина", — написал Федоров.

Он отметил, что россияне ворвались к мирным жителям города, обвинили их в сотрудничестве со спецслужбами. Затем они вывезли людей в неизвестном направлении, а после этого в соцсетях стали хвастаться убийством одного из "задержанных".

"Доказательства того, что россияне — это убийцы и террористы, получаем ежедневно. Но полную картину зверств "асвабадителей" увидим после деоккупации", — отметил он.

В то же время в своем Telegram-канале написал представитель оккупационных российских "властей" области владимир рогов подтвердил задержание якобы "трех агентурных групп военной разведки Украины".

"ФСБ рф сообщает о задержании администраторов украинских информационных ресурсов, входивших в агентурную сеть украинской военной разведки, задержаны граждане Украины и россии, один из агентов убит при задержании… Они собирали развединформацию и оказывали "психологическое воздействие на жителей региона", склоняли их к сбору данных о российских военных и технике", — говорится в сообщении.

Один из людей, которых похитили оккупанты, оказал сопротивление, за что россияне убили его. Вместе с тем рогов показал фото похищения.

Также в еще одном паблике было опубликовано видео, на котором показано, как россияне задерживают граждан. При этом они заявляют, что одного из тех, кого они пытались "задержать", был "убит ответным огнем".

Напомним, что в мае российские оккупанты в Мелитополе похитили бывшую журналистку "Телеграфа" Ирину Левченко и ее супруга. Издание обратилось в международные организации с просьбой о помощи в этой ситуации.