"Одного вбили під час затримання": у Мелітополі окупанти викрали адмінів двох відомих Telegram-каналів (фото, відео)

Росіяни звинуватили "затриманих" громадян у співпраці зі спецслужбами

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти викрали нібито адміністраторів проукраїнських Telegram-каналів "РІА-Мелітополь" та "Мелітополь — це Україна". Відомо також про одного вбитого.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, терор з боку загарбників триває щомиті.

"Окупанти оприлюднили відео затримання нібито адміністраторів проукраїнських телеграм-каналів "РІА-Мелітополь" та "Мелітополь-це Україна", — написав Федоров.

Він зазначив, що росіяни увірвалися до мирних жителів міста, звинуватили їх у співпраці зі спецслужбами. Потім вони вивезли людей у невідомому напрямку, а після цього в соцмережах почали хвалитися вбивством одного із "затриманих".

"Докази того, що росіяни — це вбивці і терористи, отримуємо щодня. Але повну картину звірств "асвабадітєлєй" побачимо після деокупації", — зазначив він.

Водночас у своєму Telegram-каналі написав представник окупаційних російських "влад" області володимир рогов підтвердив затримання нібито "трьох агентурних груп військової розвідки України".

"ФСБ рф повідомляє про затримання адміністраторів українських інформаційних ресурсів, які входили в агентурну мережу української військової розвідки, затримано громадян України та росії, одного з агентів убито при затриманні… Вони збирали розвідінформацію і здійснювали "психологічний вплив на жителів регіону", схиляли їх до збору даних про російських військових та техніку", — йдеться в повідомленні.

Один із людей, яких викрали окупанти, чинив опір, за що росіяни вбили його. Водночас рогов показав фото викрадення.

Також ще в одному пабліку було опубліковано відео, на якому показано, як росіяни затримують громадян. При цьому вони заявляють, що одного з тих, кого вони намагалися "затримати", був "убитий вогнем у відповідь".

Нагадаємо, що у травні російські окупанти в Мелітополі викрали колишню журналістку "Телеграфа" Ірину Левченко та її чоловіка. Видання звернулося до міжнародних організацій з проханням про допомогу у цій ситуації.