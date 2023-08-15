За місяць до "великої" війни окупанти викрали на Донбасі 60 тисяч українських дітей: скільки вдалося повернути

У путіна фактично зізналися в масштабному злочині, каже Микола Кулеба.

З дев'ять років війни росії проти України окупанти та їхні підручні викрали з нашої території сотні тисяч дітей. Особливо посилився цей процес напередодні повномасштабного вторгнення військ рф. Активістам вдалося повернути на Батьківщину трохи більше сотні з них.

Про це колишній уповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба, котрий очолює центр Save Ukraine, розповів в інтерв'ю сайту "Телеграф".

"Ми повернули 141 дитину, яка була депортована на територію рф або на інші окуповані території. Але основною діяльністю нашого центру є порятунок дітей, які проживають в зоні бойових дій. Від початку повномасштабного вторгнення ми вивезли понад 100 тисяч людей з "гарячих" точок", — розповідає активіст.

За його словами, окремою групою є діти, яких окупанти вивезли перед повномасштабним вторгненням.

"Ми зараз бачимо, що за місяць до повномасштабного вторгнення росіяни активно вивозили людей з Донбасу. Лише тоді вивезли близько 60 тисяч дітей! Керувала цим [т.зв. "дитячий омбудсмен" рф] марія львова-бєлова, вона навіть публічно про це говорила у січні 2022 року. Але ніхто тоді не звертав увагу на ці повідомлення. Що офіційні особи, наближені до путіна, кажуть про 60 тисяч вивезених дітей. А за місяць почалась вже повномасштабна війна", — нагадав Микола Кулеба.

Більше читайте в публікації на "Телеграфі" у публікації: "Дітей з тимчасово окупованих територій возять до соловйова і кажуть, що України вже немає, — Микола Кулеба".

Нагадаємо, Микола Кулеба назвав викрадення українських дітей справжнім геноцидом з боку російських окупантів.