За месяц до "большой" войны оккупанты похитили на Донбассе 60 тысяч украинских детей: сколько удалось вернуть

У путина фактически признались в масштабном преступлении, говорит Николай Кулеба.

За девять лет войны россии против Украины оккупанты и их пособники похитили с нашей территории сотни тысяч детей. Особенно усилился этот процесс накануне полномасштабного вторжения войск рф. Активистам удалось вернуть на Родину чуть больше сотни из них.

Об этом бывший уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба, возглавляющий центр Save Ukraine, рассказал в интервью сайту "Телеграф".

"Мы вернули 141 ребенка, который был депортирован на территорию россии или на другие оккупированные территории. Но основной деятельностью нашего центра является спасение детей, проживающих в зоне боевых действий. С начала полномасштабного вторжения мы вывезли более 100 тысяч человек из "горячих" точек", – рассказывает активист.

По его словам, отдельной группой являются дети, которых оккупанты вывезли перед полномасштабным вторжением.

"Мы сейчас видим, что за месяц до полномасштабного вторжения россияне активно вывозили людей с Донбасса. Только тогда вывезли около 60 тысяч детей! Руководила этим [т.н. "детский омбудсмен" рф] мария львова-белова, она даже публично об этом говорила в январе 2022 года. Но никто тогда не обращал внимания на эти сообщения. Что официальные лица, приближенные к путину, говорят о 60 тысячах вывезенных детей. А через месяц началась уже полномасштабная война", — напомнил Николай Кулеба.

Больше читайте в публикации на "Телеграфе" в публикации: "Детей с временно оккупированных территорий возят к соловьеву и говорят, что Украины уже нет, — Николай Кулеба".

Напомним, Николай Кулеба назвал похищение украинских детей настоящим геноцидом со стороны российских оккупантов.