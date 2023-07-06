Два месяца назад в Мелитополе оккупанты похитили нашу коллегу Ирину Левченко и ее мужа. Об их судьбе до сих пор ничего не известно

"Телеграф" обратился к международным организациям с просьбой посодействовать освобождению гражданских заложников

Террор на захваченных россиянами территориях – не новость. Похищения, убийства, изнасилования… К сожалению, эти явления стали обыденными для тех, кто вынужден ждать освобождения от оккупации.

6 мая при не известных до сих пор обстоятельствах в Мелитополе исчезла наша коллега, бывшая журналистка "Телеграфа" — Ирина Левченко. До полномасштабной войны на страницах издания она рассказывала прекрасные истории об уникальных людях со всей Украины и мира, делилась интересными подробностями из Запорожского региона и не обходила стороной общественные проблемы.

После вторжения российских войск город Мелитополь, где всю жизнь проживала Ирина, очень быстро оказался в оккупации. Ради собственной безопасности Ирина ушла из журналистики на заслуженный отдых. Вместе с мужем Александром время от времени ездила на дачу, где выращивала овощи, ягоды — это было ее хобби.

И вот в мае, через 14,5 месяца жизни в оккупации, Ирину Левченко и ее мужа Александра задержали. На данный момент обстоятельства исчезновения неизвестны, но родственники сообщили нам, что замки на дверях квартиры пенсионеров были целыми, а их велосипеды остались на месте. Есть предположение, что Ирину и Александра могли задержать прямо на улице.

Пенсионеров Ирину и Александра Левченко могли похитить прямо на улице

С этого момента прошло два месяца. Супругов похитили и, по нашей информации, могли обвинить во всех смертных грехах против оккупационных властей. Сестра Ирины Елена Руденко говорит, что Александр смог передать записку из неволи, в которой сообщил, что его обвиняют в "терроризме".

"Ира для меня всегда была примером, как не терять положительный настрой в любых сложных ситуациях, видеть банальные вещи в необычном ракурсе, отдаваться полностью делу, которым занимаешься", — говорит о похищенной пенсионерке ее коллега, чье имя мы не раскрываем из соображений безопасности.

"Я не могу думать об Ире без слез, не то, что рассказывать о ней. Это слезы от смеси переживаний за нее, бессилия как-то изменить ситуацию и злобы на этих в****дков, которые причастны к похищению и вообще политике борьбы с гражданским населением на оккупированных территориях... Я до сих пор надеюсь, что получу от Иры какое-нибудь привычное сообщение, но чем больше проходит времени, тем лучше понимаю, что не известно, когда это произойдет... Больше всего я боюсь увидеть видео, на котором Ира в чем-то признается, а с другой стороны, это будет хоть какое-то подтверждение, что она жива".

"24 февраля 2022 года телефон не умолкал от звонков, один из них был от Ирины. В город с первых часов начало прилетать, и было очень опасно, — вспоминает главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов. — С Ириной мы договорились, что перед ней, как гражданским лицом, стоит главная задача — выжить. Ни о какой работе в таких условиях уже речь не шла. За период полномасштабной войны Ирина не написала ни одного материала. Как мне известно, даже компьютер у нее был в сложенном виде, т. е. журналистской деятельности она не вела", — говорит руководитель проекта.

Источники в силовых органах, непосредственно причастных к процессу обмена пленными, подчеркивают: "С гражданскими ситуация катастрофическая. Россияне их просто похищают, а обменивать не хотят, потому что у нас нет их гражданских (на обмен. — Ред.). Мы цивилизованная страна и не похищаем граждан, какое бы гражданство они ни имели".

За период полномасштабной войны Ирина Левченко не написала ни одного материала. То есть журналистской деятельности она не вела

По состоянию на 6 июля 2023 года не известно, где находится Ирина и ее муж и почему их задержали. Мы обращаемся к международным организациям с просьбой посодействовать освобождению гражданских заложников – Ирины и Александра Левченко.

К сожалению, такие случаи на неподконтрольных территориях не редкость. В июне Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что сейчас речь идет о более чем 22 тысячах гражданских заложников. Миллионы жителей оккупированных территорий вынуждены жить под угрозой террора со стороны российских военных и спецслужб.