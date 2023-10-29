Не пожалели даже детей: кадыровцы устроили бойню на семейном празднике в Волновахе

Кадыровцы пытались отжать дом у хозяина, а когда тот отказался, пришли "мстить"

Российские оккупанты продолжают зверствовать на оккупированных территориях. Так в Волновахе (Донецкая область) кадыровцы расстреляли девятерых людей прямо на семейном празднике.

Как информирует российский telegram-канал Baza, все убитые были членами одной семьи и их друзья. Известно, что хозяин дома накануне, 28 октября, поссорился с "неизвестными людьми в военной форме без опознавательных знаков".

"На данный момент установлены тела 53-летнего хозяина дома Эдуарда Капканец, его жены Татьяны, сына — Александра, жены сына — Екатерины и брата Екатерины — 20-летнего Дмитрия. Также обнаружены трупы двоих детей. Данные еще двоих убитых человек устанавливаются. Все 9 жителей дома были расстреляны и найдены в разных комнатах", — говорится в сообщении.

Тем временем украинский блогер Денис Казанский сообщил, что кадыровцы накануне пришли к хозяину частного дома и пытались его "отжать". Получив отказ россияне решили отомстить и пришли туда на следующий день и расстреляли всю семью, включая детей.

"Так выглядит "защита людей Донбасса" в исполнении российской армии. При этом российские патриоты продолжают доказывать, что "Буча фейк" и там их армия такого совершить не могла", — написал он.

Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты похитили якобы администраторов проукраинских Telegram-каналов "РИА-Мелитополь" и "Мелитополь — это Украина". Сообщается об одном убитом.