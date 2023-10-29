Не пожаліли навіть дітей: кадировці влаштували бійню на сімейному святі у Волновасі

Кадировці намагалися віджати будинок у господаря, а коли той відмовився, прийшли "мститися"

Російські окупанти продовжують звіряти на окупованих територіях. Так у Волновасі (Донецька область) кадировці розстріляли дев’ятьох людей прямо на сімейному святі.

Як інформує російський telegram-канал Baza, усі вбиті були членами однієї родини та їхні друзі. Відомо, що господар будинку напередодні, 28 жовтня, посварився із "невідомими людьми у військовій формі без розпізнавальних знаків".

"Наразі встановлено тіла 53-річного господаря будинку Едуарда Капканця, його дружини Тетяни, сина — Олександра, дружини сина — Катерини та брата Катерини — 20-річного Дмитра. Також виявлено трупи двох дітей. Дані ще двох убитих осіб встановлюються. Усі 9 мешканців будинку були розстріляні та знайдені у різних кімнатах", — йдеться в повідомленні.

Тим часом український блогер Денис Казанський повідомив, що кадировці напередодні прийшли до господаря приватного будинку та намагалися його "віджати". Отримавши відмову, росіяни вирішили помститися і прийшли туди наступного дня та розстріляли всю сім’ю, включаючи й дітей.

"Так виглядає "захист людей Донбасу" у виконанні російської армії. При цьому російські патріоти продовжують доводити, що "Буча фейк" і там їхня армія такого зробити не могла", — написав він.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти викрали нібито адміністраторів проукраїнських Telegram-каналів "РІА-Мелітополь" та "Мелітополь — це Україна". Повідомляється про одного вбитого.