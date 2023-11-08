"Геноцид украинского населения": на Херсонщине оккупант расстрелял мирных жителей

Причина убийства людей неизвестна

Жизнь в оккупации становится все более опасной — недавно в оккупированной Волновахе кадыровцы расстреляли семью из 9 человек, включая двоих детей, а на днях российский военный расстрелял двух мирных жителей. Трагедия произошла 5 ноября в селе Нечаево Херсонской области Украины, на Левом берегу Днепра.

По данным Telegram-канала ASTRA, соседи нашли тела местных жителей Татьяны Филенко и Сергея Авдеева во дворе дома на 24 улице. Через день, по информации от местных жителей, был задержан подозреваемый в убийстве российский военнослужащий.

Задержанный — 28-летний военнослужащий из в/ч 12266 из города Кировск Ленинградской области Алексей Косенков. По его словам, он расстрелял неизвестных ему местных жителей из своего автомата Калашникова. Причины, по которым он убил двоих украинцев, неизвестны.

"Эти мрази называют себя освободителями. Но то, что они делают — это методы нацистов. Геноцид украинского населения", — прокомментировал очередное зверство российских оккупантов журналист Денис Казанский.

Как сообщал "Телеграф", в районе Токмака оккупанты расстреляли группу украинских военнопленных. Воинам связали руки за спиной, а затем убили. Судя по шевронам, это были нацгвардейцы. За убийство часть преступников уже поплатилась своими жизнями.