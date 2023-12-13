Суд скасував тендер "Укргазвидобування" на постачання китайських труб. ЗМІ пишуть, що конкурс виграла "фірма-прокладка"

12 грудня Господарський суд Києва скасував тендер АТ "Укргазвидобування", переможцем якого стала американська компанія Vorex LLC. Про це 13 грудня написав "Бізнес Цензор". Конкурс оголошували на постачання трубної продукції на загальну суму 77,1 млн грн.

Vorex LLC працює в Україні сім років і здебільшого бере участь у тендерах двох дочірніх компаній НАК "Нафтогаз України" – "Укргазвидобування" й "Оператор ГТС України".

"У лютому 2022 року, після широкомасштабного вторгнення військ Росії в Україну, Vorex LLC припинила будь-які поставки на адресу підприємств НАК, зірвавши декілька контрактів. Проте наприкінці 2022 року – на початку 2023 року Vorex LLC повернулася на тендери, отримавши замовлення на приголомшливу суму в розмірі $225 млн", – зазначає видання.

Журналісти підкреслюють, що фірма Vorex LLC не є виробником труб.

"Американська компанія Vorex LLC зареєстрована в штаті Пенсильванія і є класичною фірмою-прокладкою, у якої навіть юридична адреса у США недійсна. Вона заснована 2016 року кількома американськими громадянами українського походження, її штат складається з не більше ніж пʼятьох осіб", – ідеться в публікації.

Vorex LLC не має офісу в Україні, а її єдиний представник покинув Україну в лютому 2022 року й досі не повернувся, додали автори.

"Природно, що Vorex LLC не здійснює жодної бізнес-діяльності ані на території США, ані в Україні, займаючись лише трейдингом трубної продукції виробництва китайських Tianjin Pipe Corporation (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin) і Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. (10 Dalixincun, Hengyang City, Hunan Province)", – пише "Бізнес Цензор".

За інформацією видання, виробники навіть після початку війни в Україні не припинили постачати китайські труби своїм російським клієнтам – ТОВ "Торговый дом Северснаб", Виксунському металургійному заводу й ТОВ "Энергогазсервис", які є постачальниками "Газпрому", "Лукойлу", ТНК й інших нафтогазових гігантів країни-агресора.