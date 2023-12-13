Суд отменил тендер "Укргаздобычи" на поставку китайских труб. СМИ пишут, что конкурс выиграла "фирма-прокладка"

12 декабря Хозяйственный суд Киева упразднил тендер АО "Укргаздобыча", победителем которого стала американская компания Vorex LLC. Об этом 13 декабря написал "Бизнес Цензор" . Конкурс объявляли на поставку трубной продукции на общую сумму 77,1 млн. грн.

Vorex LLC работает в Украине семь лет и в основном принимает участие в тендерах двух дочерних компаний НАК "Нафтогаз Украины" — "Укргаздобыча" и "Оператор ГТС Украины".

"В феврале 2022 года, после широкомасштабного вторжения войск России в Украину, Vorex LLC прекратила любые поставки в адрес предприятий НАК, сорвав несколько контрактов. Однако в конце 2022 года — начале 2023 года Vorex LLC вернулась на тендеры, получив заказ на потрясающую сумму в размере $225 млн", – отмечает издание.

Журналисты подчеркивают, что фирма Vorex LLC не является производителем труб.

"Американская компания Vorex LLC зарегистрирована в штате Пенсильвания и является классической фирмой-прокладкой, у которой даже юридический адрес в США недействителен. Она основана в 2016 году несколькими американскими гражданами украинского происхождения, ее штат состоит из не более пяти человек", – говорится в публикации.

Vorex LLC не имеет офиса в Украине, а ее единственный представитель покинул Украину в феврале 2022 года и до сих пор не вернулся, добавили авторы.

"Естественно, что Vorex LLC не осуществляет никакой бизнес-деятельности ни на территории США, ни в Украине, занимаясь только трейдингом трубной продукции производства китайских Tianjin Pipe Corporation (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin) и Hengyang Valin Steel Tube Co. ., Ltd.(10 Dalixincun, Hengyang City, Hunan Province)", – пишет "Бизнес Цензор".

По информации издания, производители даже после начала войны в Украине не прекратили поставлять китайские трубы своим российским клиентам – ООО "Торговый дом Северснаб", Виксунскому металлургическому заводу и ООО "Энергогазсервис", которые являются поставщиками "Газпрома", "Лукойла", ТНК и других. нефтегазовых гигантов страны-агрессора.