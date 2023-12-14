Свій "Шахед", свої ракети: стало відомо, чому Україна не може зробити власну дивозброю

Є низка проблем, які не можна вирішити в короткий термін

Зараз Україна неспроможна зробити свою власну дивозброю, яка б мала змінити перебіг війни, через цілий комплекс проблем. Бо наразі питання є не тількі у нестачі кадрів, а щей в відсутністю грошей та занедбаності всій галузі високотехнологічної промисловісті.

Про це розповів науковець Інституту фізики НАН України Антон Сененко. Подробиці він озвучив в інтерв’ю УП.

"Дослідницькі роботи – це системна робота у спокійних наукових лабораторіях чи інженерних конструкторських бюро, де розумні люди сидять і вигадують нову "вундервафлю" (від нім. Wunderwaffe – "дивовижна зброя" – УП), яка потім їде на дослідне виробництво, а звідти – на конвеєр. На це потрібні роки і бодай якісь гроші, яких насправді не було. Тому за цей час фактично всі люди з клепкою "розсмокталися", ми втратили величезний людський потенціал науковців. Окрім того, ми втратили практично всю високотехнологічну промисловість. Її не модернізовували, тому вона не могла конкурувати із західними технологіями, і олігархи або продавали ці ресурси за кордон, або просто випилювали це все на металобрухт", — пояснив він.

Антон Сененко зазначив, що Іран, для того щоб зробити "Шахед", десяток років вкладався грошима та людським ресурсом в цю програму. Турція теж багато років розробляла свою технологію "Байрактар".

"Тобто не працює так, що сьогодні ти дав будь-які гроші й у тебе завтра з'явилася технологія. Вам потрібно виховати кадри, відновити конструкторські, інженерні та наукові школи", — сказав науковець.

Він додав, що зараз на деяких військових виробництвах буває так, що керівники їздять до пенсіонерів і просять, щоб ті вийшли на роботу і почали щось робити. Тому що молоді не вистачає, знань не вистачає, кваліфікації не вистачає. "Це – цілий комплекс проблем", — резюмував Сененко.

Він додав, що державі потрібна українська DARPA (Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США – ред.,), де будуть зібрані найкращі інженери, яка буде системно фінансуватися.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна домовилася з двома американськими компаніями щодо спільного виробництва зброї, у тому числі боєприпасів калібру 155 мм. Виготовлятимуть снаряди в Україні протягом кількох років.