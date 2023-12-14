Війна - день 659: триває битва за Авдіївку, Україна готується до оборони

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Сили оборони України продовжують відбивати широкомасштабне вторгнення РФ. Триває битва за Авдіївку, тим часом російські терористи продовжують атакувати українські міста та інфраструктуру за допомогою дронів і балістики. Особливу тривогу викликає занадто часте використання терористами ракет до С-300 та С-400, яких в них дуже багато.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 14 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Продовжується атака безпілотників на Одеську область. Російські БПЛА помічено в районі Рені.

По Херсонщині та межі Миколаївської області завдано ударів балістикою. Попередньо – С-300/С-400 з району Красноперекопська.

Інформацію за 11 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 656: важкі бої на сході, Росія не припиняє атакувати Україну дронами

Все, що відбувалося 12 грудня, можна переглянути за посиланням: Війна — день 657: окупанти масовано атакують у двох напрямках, ЗСУ ведуть активну оборону

Що було в Україні 13 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 658: ракетна атака на Київ, росіяни "ломляться" до Авдіївки