Росіяни вдарили по Одесі: є руйнування, серед постраждалих діти (фото та відео)

Одна з постраждалих від російського удару будівель — гуртожиток

Увечері 13 грудня росіяни обстріляли Одесу, тривога в Області тривала понад 7 годин, майже всю ніч ворог атакував регіон. Пошкоджено 11 будівель, постраждали 11 осіб, до лікарень потрапили четверо дітей.

"В результаті обстрілів виникло загоряння легкового автомобіля та господарської споруди. 11 поряд розташованих будівель отримали пошкодження. На місці виклику постраждали 11 осіб, з них 3 дитини, після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано 5 осіб, з них 3 дитини", — повідомили у ДСНС (за уточненими даними, госпіталізовано четверо дітей).

На місці встановлено мобільний пункт обігріву. З постраждалими та жителями працюють психологи ДСНС, Червоний Хрест організував підвіз їжі та теплих речей.

Одна із постраждалих від російського удару будівель — гуртожиток. Вирішується питання з тимчасовим розселенням одеситів, чиє житло постраждало внаслідок атаки.

"Після вчорашнього обстрілу загинув мирний чоловік. Сьогодні — четверо дітей у наших лікарнях, яким надається вся необхідна медична допомога", — заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

Як повідомила керівник пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, ворог атакував південь України щонайменше 39 "шахедами ". По дронах результативно відпрацювала ППО.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 13 грудня росіяни десятьма ракетами атакували Київ. Всі вони були збиті, але падіння уламків спричинило руйнування, постраждали 53 особи.