Пошкоджена багатоповерхівка та згорілі авто: ексклюзивні фото наслідків нічного ракетного удару по Києву

У Києві постраждала щонайменше 51 людина

У ніч проти середи, 13 грудня, росіяни атакували Київ ракетами. У кількох районах столиці виникли пожежі, відомо про 51 постраждалого, з них 6 дітей. У Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків збитої ракети сталося займання на 7 поверсі 9-поверхового житлового будинку.

На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він зробив фото та відео наслідків ворожого удару.

Рятувальники проводили евакуацію мешканців. Врятовано 17 осіб, із них 7 дітей. На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус Київпастрансу для обігріву людей, надається допомога психологічною службою. Потерпілим надано медичну допомогу.

На місці падіння уламків ракети утворилася вирва. Вибуховою хвилею у багатоповерхівці повибивало вікна. На 7 поверсі спалахнула пожежа.

Крім багатоповерхівки, горіли також 8 автомобілів у дворі будинку. Постраждав і дитячий майданчик. Рятувальники оперативно прибули на місце.

Нагадаємо, постраждали й інші райони Києва – Голосіївський, Дарницький та Дніпровський. В останньому уламки ракети впали на лікарню. У кількох корпусах закладу вилетіли вікна. Постраждали кілька приватних будинків, у кількох спалахнули пожежі. Найстаршому постраждалому мешканцю столиці — 80 років, а наймолодшому — 5 років.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 11 грудня росіяни атакували Київ вісьмома крилатими ракетами, усі були знищені засобами протиповітряної оборони області. Проте, на жаль, внаслідок падіння постраждали кілька людей.