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Пошкоджена багатоповерхівка та згорілі авто: ексклюзивні фото наслідків нічного ракетного удару по Києву

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Рятувальники провели евакуацію мешканців Новина оновлена 13 грудня 2023, 07:50
Рятувальники провели евакуацію мешканців. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

У Києві постраждала щонайменше 51 людина

У ніч проти середи, 13 грудня, росіяни атакували Київ ракетами. У кількох районах столиці виникли пожежі, відомо про 51 постраждалого, з них 6 дітей. У Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків збитої ракети сталося займання на 7 поверсі 9-поверхового житлового будинку.

На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він зробив фото та відео наслідків ворожого удару.

Рятувальники проводили евакуацію мешканців. Врятовано 17 осіб, із них 7 дітей. На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус Київпастрансу для обігріву людей, надається допомога психологічною службою. Потерпілим надано медичну допомогу.

Київ ракетний удар 13 грудня 2023
Київ ракетний удар 13 грудня 2023
Київ ракетний удар 13 грудня 2023
Київ ракетний удар 13 грудня 2023
Київ ракетний удар 13 грудня 2023
Київ ракетний удар 13 грудня 2023

На місці падіння уламків ракети утворилася вирва. Вибуховою хвилею у багатоповерхівці повибивало вікна. На 7 поверсі спалахнула пожежа.

Київ ракетний удар 13 грудня 2023
Київ ракетний удар 13 грудня 2023
Київ ракетний удар 13 грудня 2023
Київ ракетний удар 13 грудня 2023
Київ ракетний удар 13 грудня 2023
Київ ракетний удар 13 грудня 2023
Київ ракетний удар 13 грудня 2023

Крім багатоповерхівки, горіли також 8 автомобілів у дворі будинку. Постраждав і дитячий майданчик. Рятувальники оперативно прибули на місце.

Київ ракетний удар 13 грудня 2023
Київ ракетний удар 13 грудня 2023
Київ ракетний удар 13 грудня 2023
Київ ракетний удар 13 грудня 2023
Київ ракетний удар 13 грудня 2023
Київ ракетний удар 13 грудня 2023

Нагадаємо, постраждали й інші райони Києва – Голосіївський, Дарницький та Дніпровський. В останньому уламки ракети впали на лікарню. У кількох корпусах закладу вилетіли вікна. Постраждали кілька приватних будинків, у кількох спалахнули пожежі. Найстаршому постраждалому мешканцю столиці — 80 років, а наймолодшому — 5 років.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 11 грудня росіяни атакували Київ вісьмома крилатими ракетами, усі були знищені засобами протиповітряної оборони області. Проте, на жаль, внаслідок падіння постраждали кілька людей.

Теги:
#Київ #Наслідки #Деснянський район #Багатоповерхівка #Ракетний удар