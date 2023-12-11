Кількість поранених зросла: стали відомі подробиці ракетного удару по Києву (видео)

Всі постраждалі отримали медичну допомогу на місці інциденту

Спроба ракетного удару по Києву вранці понеділка, 11 грудня, зазнала у росіян невдачі. Всі випущені ворогом вісім крилатих ракет були успішно знищені засобами протиповітряної оборони області. Однак, на жаль, кількість постраждалих унаслідок падіння уламків збитих цілей зросла.

Детальніше про подробиці ранково-нічної атаки повідомили у прессслужбах Повітряних Сил ЗСУ, КМВА та мера столиці Віталія Кличка. Нагадаємо, що низка вибухів у Києві та в області пролунала близько четвертої ранку.

Як зазначили військові, російські окупанти використали одразу вісім повітряних цілей, запущені по балістичній траєкторії, у спробі атакувати столицю. Однак, за даними Київської міської військової адміністрації, всі ракети було успішно збито завдяки роботі сил та засобів ППО.

За наявними даними, падіння уламків сталося лише у Дарницькому районі Києва, інформація про схожу ситуацію в Голосіївському, на щастя, не підтвердилася.

Дарницький район Києва на карті

Станом на 5:30 ранку понеділка було відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ракетної атаки. Як уточнив мер столиці Віталій Кличко, всі вони — дорослі. Початково ж повідомлялося, що начебто серед поранених була дитина. Всі постраждалі отримали медичну допомогу на місці інциденту.

"Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", — додав Кличко.

Нагадаємо, що це вже не перший грудневий ранок, яким жителів Києва та області будять звуки повітряної тривоги та вибухів. Ми розповідали, що було відомо про атаку ворога на столицю кілька днів тому.

Перед цим "Телеграф" писав, що окупанти збільшили кількість "шахедів", котрими здійснюють атаки.