У Києві після серії вибухів оголосили повітряну тривогу

Мешканці столиці повідомили про звуки вибухів

У ніч проти понеділка, 11 грудня, у столиці було чути кілька вибухів. Кияни повідомляють про звуки прольоту ракет ще до оголошення повітряної тривоги. Потім таки було отримано попередження про небезпеку.

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

Офіційні джерела заявили, що внаслідок роботи ППО по збиттю цілей сталося падіння уламків в Дарницькому та Голосіївському районах. Уточнюється інформація щодо руйнувань та постраждалих.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що екстренні служби, в тому числі швидкі, їдуть на виклики у Шевченківському, Дарницькому та Голосіївському районах. Уламок цілі пошкодив дах будинку.

За повідомленням КМВА, двоє дорослих та дитина отримали травми внаслідок вибиття шибок у житловому будинку в Дарницькому районі. У Голосіївському районі через падіння уламків є задимлення на даху житлового будинку. На місцях працює ДСНС. Мер Києва додав, що в Дарницькому районі почалася пожежа у недобудованій будівлі.

Нагадаємо, внаслідок атаки по Україні в ніч із 7 на 8 грудня частина ракет вдарила по об’єктах інфраструктури у Дніпропетровській області. Люди у Дніпрі залишилися без води та опалення.

За даними британської розвідки, російська ракетна атака в ніч проти 8 грудня була зовсім не "рядовою". Про це говорить одразу кілька фактів.