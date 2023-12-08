Ракетний удар по Україні: були прильоти по об’єктах інфраструктури, частина Дніпра без води та опалення

Аварійні бригади вже працюють над усуненням пошкоджень

Внаслідок атаки по Україні в ніч із 7 на 8 грудня частина ракет вдарила по об’єктах інфраструктури у Дніпропетровській області. Люди у Дніпрі залишилися без води та опалення.

Подробиці обстрілу повідомив речник Командування Повітряних Сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Інформацію повідомляє регіональне видання Дніпро TV.

"Попередньо, 19 ракет було запущено, крилаті ракети Х-101 та Х-555. Є непоганий результат ППО — це 14 знищених крилатих ракет", - цитували там Ігната.

За його словами, російські ракети захисники неба збили у Київській та Дніпропетровській областях. Початковий курс був на Дніпро.

За даними видання, через масштабне пошкодження водоводу в Дніпрі зараз без води залишилися мешканці:

- житлового масиву Покровський,

– пл. Вокзальна,

- вул. Князя Володимира Великого,

- Набережній Січеславській,

- Набережної Перемоги,

- Мандриківській та прилеглих вулиць.

Зазначається, що через відсутність холодного водопостачання (ХВП) частково зупинено котельні в Правобережній частині міста. Аварійні бригади вже працюють над усуненням ушкоджень. Городян попросили з розумінням поставитися до ситуації та пообіцяли відновити подачу води та тепла відразу після завершення робіт.

Нагадаємо, що увечері, 7 грудня, російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили п’ять із семи безпілотників. Крім того, вночі окупанти завдали шість ударів по Харкову. Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах міста.

Вже вранці 8 грудня російські війська запустили ракети 19 ракет із літаків стратегічної авіації, використавши 7 бортів Ту-95. Захисники українського неба збили 14 із них.

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