Почалося? У Британії зробили тривожну заяву щодо останньої ракетної атаки РФ на Україну

Така атака була вперше з вересня

Російська ракетна атака в ніч проти 8 грудня була зовсім не "рядовою". Про це говорить одразу кілька фактів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії. На думку військових цієї країни, ймовірно, цією атакою Росія перейшла до узгодженої кампанії повітряних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Того дня росіяни:

вперше з вересня 2023 року завдали потужних ударів по Києву та Центральній Україні з використанням важких бомбардувальників;

ворожі літаки, найімовірніше, Ту-95, запустили щонайменше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем;

була атака ракетами, швидше за все, AS-23a KODIAK (так позначають ракети Х-101, Х-102 в НАТО).

Втім, як зазначає британська розвідка, більшість із ворожих цілей вдалося перехопити нашій ППО, а "збитки зараз здаються мінімальними".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, наскільки українська енергосистема готова до зими.