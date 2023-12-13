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Потужні пожежі та десятки постраждалих: Київ опинився під ракетним ударом (фото)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Потужні пожежі та десятки постраждалих: Київ опинився під ракетним ударом (фото) Новина оновлена 13 грудня 2023, 06:35

У ніч проти середи, 13 грудня, росіяни атакували Київ ракетами. У кількох районах столиці виникли пожежі, станом на 6:20 відомо про 51 постраждалу особу, з них 6 дітей.

Під час нічної атаки на столицю відбулося, за попередньою інформацією, падіння ракети на територію однієї з лікарень у Дніпровському районі. У кількох корпусах закладу повилітали вікна, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Загалом у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки постраждали 45 людей. 18 із них госпіталізували, в тому числі 2 дітей. 27 отримали допомогу медиків на місці. Зокрема, і троє дітей", — зазначив він.

У Дніпровському районі також зайнялися 4 автівки у дворі житлового будинку. Палав один із балконів будинку та пошкоджений фасад будівлі. Рятувальники провели евакуацію мешканців, вивели 15 людей, із них четверо дітей. Пожежні служби гасять пожежу.

У Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі
Наслідки падіння уламків у Дніпровському районі
Спалахнуло кілька пожеж
Пошкоджено будівлю лікарні
На місці працювали рятувальники
Постраждали приватні будинки

За інформацією начальника КМВА Сергія Попко, за попередніми даними, ворог застосував балістичне озброєння. Приблизно о 3-й години ночі росіяни здійснили пуски ракет, наймовірніше, із північно-східного напрямку. Усі ворожі цілі були знищені, але внаслідок роботи ППО, відбулося падіння уламків ворожих ракет в трьох лівобережних районах міста.

Голосіївський район:

  • падіння уламків на проїжджу частину дороги без займання.

Дарницький район:

  • загорання приватного будинку на площі 400 кв.м.

Деснянський район:

  • загорання на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та 8 авто у дворі будинку. Проведена евакуація мешканців. Врятовано 17 людей, з них 7 дітей. На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус Київпастрансу для обігріву людей, надається допомога психологічною службою. Постраждалим надана медична допомога.
  • ще на двох інших локаціях району, на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет.

Дніпровський район:

  • Вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках.
  • Загорання приватного житлового будинку на площі 2 м2.
  • Падіння уламків ракети ще на 3 приватні житлові будинки без загорання. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд.
  • Падіння уламків ракети на проїжджу частину, пошкодження водопровідної мережі — аварійні бригади працюють на місці.

"Інформації стосовно загиблих немає. Станом на 06:00 зафіксовано 51 постраждала особа, з них 6 дітей. Найстаршій — 80 років, наймолодшій — 5 рочків. Усім надана медична допомога", — написав Попко.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 11 грудня росіяни атакували Київ вісьмома крилатими ракетами, всі були знищені засобами протиповітряної оборони області. Однак, на жаль, унаслідок падіння постраждало кілька людей.

Теги:
#Київ #Пожежа #ППО #Постраждалі #Ракетний удар