Потужні пожежі та десятки постраждалих: Київ опинився під ракетним ударом (фото)

У ніч проти середи, 13 грудня, росіяни атакували Київ ракетами. У кількох районах столиці виникли пожежі, станом на 6:20 відомо про 51 постраждалу особу, з них 6 дітей.

Під час нічної атаки на столицю відбулося, за попередньою інформацією, падіння ракети на територію однієї з лікарень у Дніпровському районі. У кількох корпусах закладу повилітали вікна, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Загалом у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки постраждали 45 людей. 18 із них госпіталізували, в тому числі 2 дітей. 27 отримали допомогу медиків на місці. Зокрема, і троє дітей", — зазначив він.

У Дніпровському районі також зайнялися 4 автівки у дворі житлового будинку. Палав один із балконів будинку та пошкоджений фасад будівлі. Рятувальники провели евакуацію мешканців, вивели 15 людей, із них четверо дітей. Пожежні служби гасять пожежу.

У Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі

Наслідки падіння уламків у Дніпровському районі

Спалахнуло кілька пожеж

Пошкоджено будівлю лікарні

На місці працювали рятувальники

Постраждали приватні будинки

За інформацією начальника КМВА Сергія Попко, за попередніми даними, ворог застосував балістичне озброєння. Приблизно о 3-й години ночі росіяни здійснили пуски ракет, наймовірніше, із північно-східного напрямку. Усі ворожі цілі були знищені, але внаслідок роботи ППО, відбулося падіння уламків ворожих ракет в трьох лівобережних районах міста.

Голосіївський район:

падіння уламків на проїжджу частину дороги без займання.

Дарницький район:

загорання приватного будинку на площі 400 кв.м.

Деснянський район:

загорання на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та 8 авто у дворі будинку. Проведена евакуація мешканців. Врятовано 17 людей, з них 7 дітей . На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус Київпастрансу для обігріву людей, надається допомога психологічною службою. Постраждалим надана медична допомога.

. На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус Київпастрансу для обігріву людей, надається допомога психологічною службою. Постраждалим надана медична допомога. ще на двох інших локаціях району, на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет.

Дніпровський район:

Вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках.

Загорання приватного житлового будинку на площі 2 м2.

Падіння уламків ракети ще на 3 приватні житлові будинки без загорання. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд.

Падіння уламків ракети на проїжджу частину, пошкодження водопровідної мережі — аварійні бригади працюють на місці.

"Інформації стосовно загиблих немає. Станом на 06:00 зафіксовано 51 постраждала особа, з них 6 дітей. Найстаршій — 80 років, наймолодшій — 5 рочків. Усім надана медична допомога", — написав Попко.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 11 грудня росіяни атакували Київ вісьмома крилатими ракетами, всі були знищені засобами протиповітряної оборони області. Однак, на жаль, унаслідок падіння постраждало кілька людей.