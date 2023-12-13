Росіяни вдарили по Києву ракетами С-400: скільки їх було і в чому їхня особливість

Внаслідок нічної атаки у столиці постраждали 53 особи

Удари по Києву в ніч проти 13 грудня російські окупанти били балістичними ракетами типу Іскандер-М/С-400. Загалом загарбники під час цього обстрілу застосували десять ракет.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ракети.

Водночас у своєму Telegram-каналі глава Офісу президента Андрій Єрмак припустив, що окупанти могли наносити ракетами 48Н6 з комплексу С400. Він додав, що мета цієї атаки росіян гранична зрозуміла.

"Метою росіян є об’єкт критичної інфраструктури. Нам відомо, куди вони б’ють", — зазначив Єрмак в іншому повідомленні.

У Київській міській державній адміністрації зазначають, що внаслідок нічної атаки у столиці постраждали 53 особи. З них — 36 жінок, 17 чоловіків та шість дітей. 20 постраждалих госпіталізували. Переважна більшість – 34 особи з різаними ранами тіла. В інших: ЗЧМТ, садна, опіки та інші травми.

Ракети 48Н6: що про них відомо

48Н6 — зенітні ракети з комплексу С400. Вони здатні завдавати ударів у радіусі до 200 км. Оскільки ці ракети летять балістичною територією, виявити їх вчасно досить складно.

Використані такі ракети можуть бути проти нерухомих наземних цілей. Йдеться про склади, автомобільну техніку, а також особовий склад на відкритій місцевості.

Ракета 48Н6 має напівактивну головку самонаведення та дальності знищення повітряних цілей: 150 км для 48Н6, 200 км для 48Н6М та 250 км для 48Н6ДМ.

Нагадаємо, кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події після нічної атаки по столиці України та показав ексклюзивні фото.