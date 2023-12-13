Поврежденная многоэтажка и сгоревшие авто: эксклюзивные фото последствий ночного ракетного удара по Киеву
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В Киеве пострадал как минимум 51 человек
В ночь на среду, 13 декабря, россияне атаковали Киев ракетами. В нескольких районах столицы возникли пожары, известно о 51 пострадавшем, из них 6 детей. В Днепровском районе Киева, в результате падения обломков сбитой ракеты произошло возгорание на 7 этаже 9-этажного жилого дома.
На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он сделал фото и видео последствий вражеского удара.
Спасатели проводили эвакуацию жителей. Спасены 17 человек, из них 7 детей. На месте работает Красный Крест, привлечен автобус Киевпасстранса для обогрева людей, оказывается помощь психологической службой. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
На месте падения обломков ракеты образовалась воронка. Взрывной волной в многоэтажке повыбивало окна. На 7 этаже вспыхнул пожар.
Кроме многоэтажки горели также 8 автомобилей во дворе дома. Пострадала и детская площадка. Спасатели оперативно прибыли на место.
Напомним, пострадали и другие районы Киева — Голосеевский, Дарницкий и Днепровский. В последнем обломки ракеты упали на больницу. В нескольких корпусах заведения вылетели окна. Пострадало несколько частных домов, в нескольких вспыхнули пожары. Самому старшему пострадавшему жителю столицы — 80 лет, а самому младшему — 5 лет.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 11 декабря россияне атаковали Киев восемью крылатыми ракетами, все были уничтожены средствами противовоздушной обороны области. Однако, к сожалению, в результате падения пострадали несколько человек.