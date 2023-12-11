Число раненых возросло: стали известны подробности ракетного удара по Киеву (видео)

Все пострадавшие получили медицинскую помощь на месте инцидента

Попытка ракетного удара по Киеву утром понедельника, 11 декабря, потерпела у россиян неудачу. Все выпущенные противником восемь крылатых ракет были удачно ликвидированы средствами противовоздушной обороны области. Однако, к сожалению, количество пострадавших в результате падения обломков сбитых целей увеличилось.

Детальнее о подробностях утренне-ночной атаки сообщили в прессслужбах Воздушных Сил ВСУ, КМВА и мэра столицы Виталия Кличко. Напомним, что ряд взрывов в Киеве и в области слышали около четырех утра.

Как отметили военные, российские оккупанты использовали сразу восемь воздушных целей, запущенных по баллистической траектории, в попытке атаковать столицу. Однако, по данным Киевской городской военной администрации, все ракеты были успешно сбиты благодаря работе сил и средств ПВО.

По имеющимся данным, падение обломков произошло только в Дарницком районе Киева, информация о похожей ситуации в Голосеевском, к счастью, не подтвердилась.

Дарницкий район Киева на карте

По состоянию на 5:30 утра понедельника было известно о четырех пострадавших в результате ракетной атаки. Как уточнил мэр столицы Виталий Кличко, все они взрослые. Первоначально сообщалось, что вроде бы среди раненых был ребенок. Все пострадавшие получили медицинскую помощь на месте инцидента.

"Также обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада в Дарницком районе. Обошлось без пожара и повреждений здания", — добавил Кличко.

Напомним, что это уже не первое декабрьское утро, по которому жителей Киева и области пробуждают звуки воздушной тревоги и взрывов. Мы рассказывали, что было известно об атаке врага на столицу несколько дней назад.

Перед этим "Телеграф" писал, что кафиры увеличили количество "шахедов", которыми совершают атаки.