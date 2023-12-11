Укр

В Киеве после серии взрывов объявили воздушную тревогу

Автор
Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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Вероятно, российские террористы запустили по Киеву ракеты Новость обновлена 11 декабря 2023, 04:54
Вероятно, российские террористы запустили по Киеву ракеты. Фото Открытые источники

Жители столицы сообщили о звуках взрывов

В ночь на понедельник, 11 декабря, в столице было слышно несколько взрывов. Киевляне сообщали о звуках пролета ракет еще до объявления воздушной тревоги. Затем было получено предупреждение об опасности.

Воздушные силы сообщили о ракетной опасности.

Официальные источники заявили, что в результате работы ПВО по сбитию целей произошло падение обломков в Дарницком и Голосеевском районах. Уточняется информация о разрушениях и пострадавших.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы, в том числе скорые, едут на вызовы в Шевченковском, Дарницком и Голосеевском районах. Обломок цели повредил крышу дома.

По сообщению КМВА, двое взрослых и ребенок получили травмы в результате выбивания оконных стекол в жилом доме в Дарницком районе. В Голосеевском районе из-за падения обломков есть задымление на крыше жилого дома. На местах работает ГСЧС. Мэр Киева добавил, что в Дарницком районе начался пожар в недостроенном здании.

Напомним, в результате атаки по Украине в ночь с 7 на 8 декабря часть ракет ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области. Люди в Днепре остались без воды и отопления.

По данным британской разведки, российская ракетная атака в ночь на 8 декабря была отнюдь не "рядовой". Об этом говорит сразу несколько фактов.

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#Киев #Ракетная атака