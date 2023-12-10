Укр

Началось? В Британии сделали тревожное заявление по последней ракетной атаке РФ на Украину

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Открытые источники Новость обновлена 10 декабря 2023, 18:18

Такая атака была впервые с сентября

Российская ракетная атака в ночь на 8 декабря была вовсе не "рядовой". Об этом говорит сразу несколько фактов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании. По мнению военных этой страны, вероятно, данной атакой Россия перешла к согласованной кампании воздушных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В тот день россияне:

  • впервые с сентября 2023 года нанесли мощные удары по Киеву и Центральной Украине с использованием тяжелых бомбардировщиков;
  • вражеские самолеты, вероятнее всего, Ту-95, запустили не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования из своей типичной операционной зоны над Каспийским морем;
  • была осуществлена атака ракетами, скорее всего, AS-23a KODIAK (так обозначают ракеты Х-101, Х-102 в НАТО).

Впрочем, как отмечает британская разведка, большинство из вражеских целей удалось перехватить нашей ПВО, а "урон в настоящее время кажется минимальным".

Напомним, ранее мы писали о том, насколько украинская энергосистема готова к зиме.

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#Украина #Россия #Война #энергосистема