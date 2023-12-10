Началось? В Британии сделали тревожное заявление по последней ракетной атаке РФ на Украину

Такая атака была впервые с сентября

Российская ракетная атака в ночь на 8 декабря была вовсе не "рядовой". Об этом говорит сразу несколько фактов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании. По мнению военных этой страны, вероятно, данной атакой Россия перешла к согласованной кампании воздушных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В тот день россияне:

впервые с сентября 2023 года нанесли мощные удары по Киеву и Центральной Украине с использованием тяжелых бомбардировщиков;

вражеские самолеты, вероятнее всего, Ту-95, запустили не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования из своей типичной операционной зоны над Каспийским морем;

была осуществлена атака ракетами, скорее всего, AS-23a KODIAK (так обозначают ракеты Х-101, Х-102 в НАТО).

Впрочем, как отмечает британская разведка, большинство из вражеских целей удалось перехватить нашей ПВО, а "урон в настоящее время кажется минимальным".

Напомним, ранее мы писали о том, насколько украинская энергосистема готова к зиме.