В Украине масштабная воздушная тревога: враг запустил крылатые ракеты, все подробности (обновляется)

Около 6:30 в пятницу, 8 декабря, в Украине объявлена воздушная тревога в связи с вероятностью пусков крылатых ракет. Россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

"Вероятны пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных и восточных областях — 06:30. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — предупредили в Воздушных Силах.

7:36 Взрывы в Киеве и области!

7:24 Ракеты с Черкасской области двигаются в направлении Киевской области. Курс может меняться, пишут в Воздушных силах. Киевлян призывают находиться в безопасніх местах.

7:19 Ракеты в Кировоградской области двигаются направлением на запад. По данным мониторинговых групп, угроза по ракетам сейчас для Черкасской области. Также нельзя исключать атаку на Винницкую и Киевскую области.

7:11 Ракеты входят в воздушное пространство Кировоградской области. Паблики пишут, что они двигаются в Черкасскую область.

7:07 Мониторинги сообщают, что ракеты двигаются в Полтавскую область. Вероятно, – на Кременчуг. В ПС также призывали находиться в укрытиях жителей Миргорода.

7:05 Ракеты, двигавшиеся на Павлоград, сменили курс на Днепр. В воздушных силах жителей призывали находиться в укрытиях.

6:48 Первая группа ракет в воздушном пространстве Украины с востока. Об этом сообщили в воздушных силах.

6:44 Тревога началась с восточной части Украины. Она распространяется дальше, опасность объявили уже и в Киеве и области.

6:39 Мониторинговые паблики предупреждают об активности стратегической авиации РФ Ту-95мс. Есть возможность запуска крылатых ракет в режиме радиомолчания. Россияне подняли в воздух 9 Ту-95МС. Некоторые добавляют, что предварительно произведен пуск ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95 из Каспийского направления.

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