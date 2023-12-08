В Киеве и области прогремели мощные взрывы во время ракетного удара: что известно

Враг массированно атакует Украину крылатыми ракетами

Около 7:35 в пятницу, 8 декабря, во время воздушной тревоги раздались взрывы в Киеве и области. В области работает ПВО.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, ПВО работает на окраинах столицы. Мониторинги пишут, что она работает и по области, в частности, в Ирпене.

В 7.46 мониторинговые группы сообщили, что в Киеве проводится доразведка. О новых ракетах в воздушном пространстве Киевщины по состоянию на данный момент не сообщается. Однако масштабная атака продолжается, люди призывают находиться в безопасных местах.

С 6.30 утра 8 декабря Россия атакует Украину крылатыми ракетами. Враг поднял в небо не менее 9 бомбардировщиков. Зафиксированы пуски ракет. Они бродили по Украине, часть сменила курс на Киев. Работают силы противовоздушной обороны Украины. Россияне запустили еще одну волну ракет.

По состоянию на 7:42 россияне запустили новую порцию ракет. Они зафиксированы в Чугуевском районе Харьковской области, курсом на Днепропетровщину, летят на Павлоград.

Как сообщал "Телеграф", на днях спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат выразил мнение, что российские оккупанты этой зимой продолжат атаковать энергосистему Украины. Однако у них нет такого количества средств, как в прошлом году.