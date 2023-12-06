Ночью россияне запустили по Украине почти полсотни "шахедов": сколько сбила ПВО, где звучали взрывы

Ночной террор Украины со стороны РФ продолжается

В ночь на 6 декабря Россия массированно обстреляла Украину "шахедами", которые враг запустил с двух направлений — мыс Чауда (Крым) и Курская область — РФ. Всего зафиксированы пуски 48 ударных БПЛА "Shahed-136/131", 41 из них был сбит ПВО Украины.

Для отражения воздушной атаки привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Большинство "шахедов" сбили именно мобильные группы, сообщается в Telegram-канале Воздушных Сил.

"Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук благодарит всех воинов за защиту воздушного пространства и в очередной раз отмечает боевую работу подразделений мобильных огневых групп Сил обороны Украины! Большинство уничтоженных "шахедов" на их счету!", — сказано в сообщении.

Ночью взрывы слышали жители Хмельнитчины. Они стали результатом работы ПВО.

"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО", — около часу ночи написал в Facebook первый заместитель руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Напомним, в ночь на 5 декабря россияне запустили по Украине 17 "шахедов". Силы ПВО сбили 10 из них.