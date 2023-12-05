Россияне снова терроризировали запад Украины "шахедами": взрывы гремели в трех областях

россия каждую ночь бьет дронами по нашей стране

Уже вторую ночь подряд россия атакует "шахедами" западный регион Украины. Взрывы слышали на Львовщине, Виннитчине и в Староконстантинове Хмельницкой области.

Вскоре после полуночи беспилотники зафиксировали в Винницкой области, позднее угроза их применения распространилась и на другие области. "Шахеды" двигались группами. В 2:43 во Львовской области объявили воздушную тревогу, связанную с атакой БПЛА.

"Шахеды заходят в воздушное пространство нашей области. В настоящее время двигаются в направлении Бродов. Часто меняют курс. Берегите себя" — написал в Telegram начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Сообщения о взрывах в Винницкой области появилось в 1:38. В этот момент там была тревога в связи с "шахедами", вероятно, работала ПВО. В 2:45 мониторинги сообщили, что взрывы были слышны в Староконстантинове Хмельницкой области.

"Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. По состоянию на данный момент сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельнитчиной!", — написал первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

В 4:40 мониторинговые паблики написали о взрывах во Львовской области. Работали силы ПВО. В 5:01 дали отбой тревоги по угрозе применения беспилотников во всех областях. По состоянию на 6:30 небо над Украиной чистое.

Как сообщал "Телеграф", в воскресенье, 3 декабря, россияне нанесли удар по жилому многоэтажному дому в Херсоне. В результате обстрела погибли два человека и еще семеро пострадали.