Палата представників США прийняла резолюцію щодо імпічменту Байдену: що відомо

Втім, резолюція майже на сто відсотків не призведе до усунення Байдена з посади

Палата представників Конгресу США 13 грудня проголосувала за офіційний дозвіл щодо проведення розслідування з питання імпічменту президента Джозефа Байдена. При цьому республіканці так і не спромоглися надати переконливих доказів щодо наявності у Байдена правопорушень, через які можна було б оголосити про імпічмент.

Про це пише інформаційне агентство Reuters. За даними видання, резолюцію було прийнято 221 голосами "за".

Розслідування повинне встановити, чи насправді Байден отримував вигоду від закордонних ділових операцій свого сина Хантера Байдена. Сам Байден-молодший навідріз відмовився від виконання вимоги конгресменів дати свідчення за зачиненими дверима.

Видання зазначає, що рішення республіканців не призведе до відставки Байдена. По-перше, голосування за сам імпічмент повинно буде відбутися не раніше, ніж через три місяці з моменту початку розслідування. А по-друге, навіть якщо Палата ухвалить початок процедури імпічменту, рішенню потрібно буде також пройти Сенат, зібравши там дві третини голосів. Зрозуміло, що у Сенаті, де 51 місце займають демократи, це просто неможливо.

Але разом із цим дозвіл на проведення розслідування дозволить трампістам звинувачувати Байдена у корупції під час передвиборчої кампанії 2024 року. Окрім того, сам факт розслідування може надати республіканцям більше повноважень задля примусу Білого дому до співпраці – а також для протистояння демократам, які називають розслідування нелегітимним. Щодо самого Білого дому, то там відкинули розслідування, як непідтверджене та політично вмотивоване.

Раніше "Телеграф" писав, що син президента США Хантер Байден визнав свою провину за трьома звинуваченнями та уклав угоду з прокуратурою. Йдеться про дві справи про несплату податків та одну справу щодо застосування вогнепальної зброї.