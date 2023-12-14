Палата представителей США приняла резолюцию по импичменту Байдена: что известно

Впрочем, резолюция почти на сто процентов не приведет к отстранению Байдена от должности

Палата представителей Конгресса США 13 декабря проголосовала за официальное разрешение на проведение расследования по вопросу импичмента президента Джозефа Байдена. При этом республиканцы так и не смогли предоставить убедительных доказательств о наличии у Байдена правонарушений, из-за которых можно было бы объявить об импичменте.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. По данным издания, резолюция была принята 221 голосами "за".

Расследование должно установить, действительно ли Байден получал выгоду от иностранных деловых операций своего сына Хантера Байдена. Сам Байден-младший наотрез отказался от выполнения требования конгрессменов дать показания за закрытыми дверями.

Издание отмечает, что решение республиканцев не приведет к отставке Байдена. Во-первых, голосование за сам импичмент должно будет состояться не ранее чем через три месяца с момента начала расследования. А во-вторых, даже если Палата примет начало процедуры импичмента, решению предстоит также пройти Сенат, собрав там две трети голосов. Понятно, что в Сенате, где 51 место занимают демократы, это просто невозможно.

Но вместе с тем разрешение на проведение расследования позволит трампистам обвинять Байдена в коррупции во время предвыборной кампании 2024 года. Кроме того, сам факт расследования может предоставить республиканцам больше полномочий по принуждению Белого дома к сотрудничеству – а также для противостояния демократам, которые называют расследование нелегитимным. Что касается самого Белого дома, то там отвергли расследование, как неподтвержденное и политически мотивированное.

Ранее "Телеграф" писал, что сын президента США Хантер Байден признал свою вину по трем обвинениям и заключил соглашение с прокуратурой. Речь идет о двух делах о неуплате налогов и одном деле по применению огнестрельного оружия.