Боррель планує відвідати Україну після Різдва: що відомо

Боррель згадав, як був в Україні у 2022 році

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що планує прибути з візитом в Україну. Точних термінів він не назвав, уточнивши, що це повинно статися після католицького Різдва (тобто після 25 грудня).

Про це Боррель заявив 13 грудня під час спілкування із журналістами в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда". Він згадав, як вже відвідував Україну, зокрема у січні 2022 року, незадовго до початку війни.

"Я планую поїхати в Україну після Різдва, через два роки після моєї першої поїздки на фронт… Два роки тому це був більш-менш заморожений конфлікт. Зараз це відкритий конфлікт, через який ви втрачаєте багато життів", – сказав він.

Боррель додав, що зараз єдине, що може зробити Євросоюз для України – підтримувати її стільки, скільки це буде потрібно та так довго, як це буде можливо. Він також висловив надію, що на саміті 14-15 грудня лідери країн ЄС приймуть позитивне рішення щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

"Телеграф" раніше писав про заяву президента України Володимира Зеленського щодо вступу України до Євросоюзу. На думку президента, якщо рішення не буде позитивним, це буде ознакою того, що вето наклав сам Путін.

Глава Євроради Шарль Мішель перед самітом Євросоюзу надіслав колегам лист-запрошення, в якому нагадав про зобов’язання Європи перед Україною. Він закликав і надалі залишатися сильним та надійним партнером для нашої країни.