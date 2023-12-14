Боррель планирует посетить Украину после Рождества: что известно

Боррель вспомнил, как был в Украине в 2022 году

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что планирует прибыть с визитом в Украину. Точных дат он не назвал, уточнив, что это должно произойти после католического Рождества (т.е. после 25 декабря).

Об этом Боррель заявил 13 декабря во время общения с журналистами в Брюсселе, сообщает "Европейская правда". Он вспомнил, как уже посещал Украину, в частности, в январе 2022 года, незадолго до начала войны.

"Я планирую поехать в Украину после Рождества, через два года после моей первой поездки на фронт… Два года назад это был более или менее замороженный конфликт. Сейчас это открытый конфликт, из-за которого вы теряете много жизней", – сказал он.

Боррель добавил, что сейчас единственное, что может сделать Евросоюз для Украины – поддерживать ее столько, сколько это потребуется и так долго, как это будет возможно. Он также выразил надежду, что на саммите 14-15 декабря лидеры стран ЕС примут положительное решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

"Телеграф" ранее писал о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о вступлении Украины в Евросоюз. По мнению президента, если решение не будет положительным, это станет признаком того, что вето наложил сам Путин.

Глава Евросовета Шарль Мишель перед саммитом Евросоюза направил коллегам письмо-приглашение, в котором напомнил об обязательствах Европы перед Украиной. Он призвал и дальше оставаться сильным и надежным партнером для нашей страны.