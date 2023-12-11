Війна — день 656: важкі бої на сході, Росія не припиняє атакувати Україну дронами

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Україна продовжує протистояти російському вторгненню. На деяких ділянках фронту склалася важка ситуація: росіяни здійснюють масовану атаку за атакою. ЗСУ стримують наступ окупантів, завдаючи великої шкоди росіянам у живій силі та техніці.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 11 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Засідання Європейської ради, заплановане на 14 та 15 грудня, — це можливість для Єврокомісії підтвердити, що Європа підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн,

Що було в Україні 8 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 653: ЗСУ б’ють російських терористів, Авдіївка героїчно тримається

Інформацію за 9 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 654: Україна посилює мобілізацію та готується до відключень світла

Все, що відбувалося 10 грудня, можна переглянути за посиланням: Війна — день 655: українська армія тримає фронт, ворог рветься до Авдіївки