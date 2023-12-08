Війна — день 653: ЗСУ б'ють російських терористів, Авдіївка героїчно тримається

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Героїчні захисники України продовжують протистояти російським окупантам. Щодоби супротивник здійснює десятки атак на позиції ЗСУ на фронті, а також атакує мирні міста безпілотниками та ракетами.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 На Харківщині дали відбій повітряної тривоги. Загалом зараз все спокійно.

00:00 Наразі в небі над Україною все спокійно. Ворожих БПЛА немає, стратегічна і тактична авіація неактивні, ракетних пусків не фіксувалося.

Інформацію за 5 грудня дивіться за посиланням:Війна — день 650: окупанти зазнають тяжких втрат, але продовжують штурмувати позиції ЗСУ, особливо на сході

Дані за 6 грудня – можна побачити за посиланням: Війна — день 651: ЗСУ успішно контратакували на двох напрямках, ворог продовжує завдавати ударів по Україні

Що було в Україні 7 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 652: ЗСУ продовжують оборонятися на низці напрямків, росіяни зазнають втрат