Війна — день 654: Україна посилює мобілізацію та готується до відключень світла

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 9 грудня 2023 року. Україна пережила масову атаку, яка, згідно з деякими прогнозами, може стати першою серед зимових атак Росії проти України. Як стверджує український лідер Володимир Зеленський, головна мета України цієї зими — не дати ворогові закріпитися чи перехопити ініціативу на полі бою. Тим часом ТЦК посилили мобілізацію та розпочали рейди по тренажерних залах, тоді як енергетики вже приготували графіки відключення електрики.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Україна отримає винищувачі F-16 у короткостроковій перспективі. Але в ході переговорів із союзниками обговорюються не лише вони.

"Короткостроково ми отримаємо F-16. Середньостроково, на перспективу також робили замовлення для Сил оборони майбутнього, але це 2027-2030 рік. Робота йде, скоро ми їх отримуватимемо. Ми обговорюємо не лише F-16, перелік величезний", — каже міністр оборони України Рустем Умеров.

Дані за 6 грудня можна побачити за посиланням: Війна — день 651: ЗСУ успішно контратакували на двох напрямках, ворог продовжує завдавати ударів по Україні

Що було в Україні 7 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 652: ЗСУ продовжують оборонятися на низці напрямків, росіяни зазнають втрат

Інформацію за 8 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 653: ЗСУ б’ють російських терористів, Авдіївка героїчно тримається