Енергосистема перевантажена, графіки відключень вже готові: до чого готуватись українцям

Останніми днями зросло споживання електроенергії в Україні

В Україні вже створено графіки відключень світла, але застосовувати їх поки що не планують. Водночас в "Укренерго" б’ють на сполох — енергосистема важко справляється з обсягами споживання електроенергії.

В ефірі телемарафону заступник міністра енергетики Світлана Грінчук розповіла, у якому разі застосовуватимуть графіки відключень. За її словами, все залежатиме від інтенсивності обстрілів росіян.

"На сьогоднішній день ми не плануємо запровадження графіків відключень тієї генерації, яка є. І навіть якщо виникає невеликий дефіцит – ми маємо можливість покривати його за рахунок імпорту з сусідніх держав", – сказала вона.

За словами Світлани Грінчук, графіки відключень були розроблені ще влітку та передані владі кожного регіону, щоб уникнути тогорічної ситуації. Вона наголосила, що Україна має бути готова до будь-яких ситуацій та забезпечувати справедливий розподіл електроенергії для всіх споживачів.

"Тому графіки справді є, але запровадження їх поки що не планується. Це станеться хіба що, якщо у нас будуть значні пошкодження у разі обстрілу", — пояснила заступник міністра.

Водночас в "Укренерго" кажуть, що вже другий день спостерігається підвищений рівень споживання електроенергії. В енергосистемі не вистачає електроенергії, що виробляється, і утворився дефіцит.

"Щоб зберегти необхідний для безпечної роботи енергосистеми баланс Диспетчерський центр "Укренерго" застосував аварійну допомогу з Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00. Нагадаємо, що аварійна допомога є екстреним, і досить дорогим, негарантованим заходом для подолання проблеми", — зазначають у "Укренерго".

Українців просять економити електрику, особливо в пікові години. Наприклад, магазинам та торговим центрам радять вимикати вивіски, новорічні гірлянди та зменшувати яскравість освітлення вітрин з 09:00 до 19:00. Побутових споживачів просять перенести хатні справи на вечір після 19:00 (прасування, прання, використання пилотяга). Крім того, варто відключати всі джерела світла, які не використовуються наразі — навіть такі дрібниці допоможуть не перевантажувати енергосистему.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли "Укренерго" планує запроваджувати графіки відключень світла. У мережі з’явилося багато фейків на цю тему та українців просять вірити лише перевіреним джерелам.