В Україні найдешевша електрика в Європі? Експерт розповів, де ціни ще нижчі

Електрика в Україні найдешевша в Європі, але, за словами експерта, є безліч нюансів.

Тариф на електроенергію для населення в Україні офіційно є найнижчим у Європі – з 1 червня громадяни платять 2,64 грн за кВт/год. За європейськими мірками це приблизно 6,73 цента, що робить електроенергію в нашій країні найдешевшою в Європі.

Такі дані наводяться у прес-релізі Індексу цін на електроенергію у Європі (HEPI). Але як пояснив "Телеграфу" експерт з питань ЖКГ та засновник ГО "Союз споживачів комунальних послуг України" Олег Попенко, ця статистика приховує багато підводних каменів.

Найбільший з них – статистика зовсім не враховує розмір доходів у різних країнах, і те, скільки кіловат можна купити на середню зарплату, що було б, за словами експерта, правильніше. Причому не враховується маса інших факторів, наприклад наявність власної генерації, сировини, того ж природного газу та інших факторів.

"Приміром, 25% природного газу, що видобувається в Європі, має норвезьке походження. І в самій країні газ продається населенню за нижчою ціною — трохи більше 4 гривень (в Україні 7,96 грн за 1 кубометр. — "Телеграф" ). І це при тому, що в країні одна з найвищих середніх зарплат у Європі (54 000 норвезьких крон або близько 4600 євро. — Тобто, в Норвегії прямо стимулюється дешева електроенергія, що суперечить заявам в Україні, що лише високий тариф може дати якісне постачання", — наводить приклад експерт.

Зазначимо, що, за даними HEPI, ціна одного кіловата в Норвегії становить 9,87 цента або близько 4 гривень, дешевше лише в Угорщині та Україні.

За даними HEPI в Україні найдешевша електроенергія

Крім того, як каже Олег Попенко, деякі тарифи завищені через методику підрахунку, наприклад, у Польщі, де вартість одного кіловата становить 18,16 цента або приблизно 7,2 грн.

"Вказана ціна є середнім значенням, але в Польщі ціна залежить від споживання. Наприклад, якщо ти споживаєш не більше 175 кВт на місяць, то платиш набагато менше. Оскільки таких, хто споживає менше 175 кіловат на місяць у Польщі близько 75%, реальний тариф для населення там становить приблизно 3,2-3,4 гривні", — наголошує співрозмовник "Телеграфа".

Тим часом, українців попереджають про небезпеку нових блекаутів, викликаних зростанням споживання через морози. Настати відключення можуть вже за кілька днів холодів до -8…-10 °З.