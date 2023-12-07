В Украине самое дешевое электричество в Европе? Эксперт рассказал, где цены еще ниже

Электрчиество в Украине самая дешевая в Европе, но по словам эксперта есть масса нюансов

Тариф на электроэнергию для населения в Украине официально является самым низким в Европе – с 1 июня граждане платят 2,64 грн за кВт/час. По европейским меркам, это примерно 6,73 цента, что делает электроэнергию в нашей стране самой дешевой в Европе.

Такие данные приводятся в пресс-релизе Индекса цен на электроэнергию в Европе (HEPI). Но как пояснил "Телеграфу" эксперт по вопросам ЖКХ и учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг Украины" Олег Попенко, эта статистика таит много подводных камней.

Самый "крупный" из них – статистика совершенно не учитывает размер доходов в разных странах, и то, сколько киловатт можно купить на среднюю зарплату, что было бы, по словам эксперта, более правильно. Причем не учитывается масса иных факторов, например, наличие собственной генерации, сырья, того же природного газа и прочих факторов.

"К примеру, 25% добываемого в Европе природного газа имеет норвежское происхождение. И в самой стране газ продается населению по более низкой цене – чуть более 4 гривен (в Украине 7,96 грн за 1 кубометр. — "Телеграф"). И это при том, что в стране одна из самых высоких средних зарплат в Европе (54 000 норвежских крон или порядка 4600 евро. — "Телеграф"). То есть, в Норвегии прямо стимулируется дешевая электроэнергия, что противоречит заявлениям в Украине, что только высокий тариф может дать качественное снабжение", — приводит пример эксперт.

Отметим, что, по данным HEPI, цена одного киловатта в Норвегии составляет 9,87 цента или около 4 гривен, дешевле только в Венгрии и Украине.

По данным HEPI в Украине самая дешевая электроэнергия

Кроме того, как говорит Олег Попенко, некоторые тарифы завышены из-за методики подсчета, например, в Польше, где стоимость одного киловатта составляет 18,16 цента или примерно 7,2 грн.

"Указанная цена является средним значением, но в Польше цена зависит от потребления. К примеру, если ты потребляешь не больше 175 кВт в месяц, то платишь намного меньше. Поскольку таких, кто потребляет менее 175 киловатт в месяц в Польше около 75%, реальный тариф для населения там составляет примерно 3,2-3,4 гривен", — подчеркивает собеседник "Телеграфа".

Тем временем украинцев предупреждают об опасности новых блэкаутов, вызванных ростом потребления из-за морозов. Наступить отключения могут уже при нескольких днях холодов до -8…-10 °С.