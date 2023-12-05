С электричеством в стране все сложнее: в Укрэнерго дали 6 советов гражданам

В Украине растет потребление электроэнергии

Во вторник, 5 декабря, в Украине вырос объем потребления электроэнергии. Пользователей призвали использовать электроэнергию бережливо.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго". Отмечается, что сегодня – самый большой за последние четыре дня объем потребления.

"Друзья, мы получили от вас много отзывов о том, что наш График слишком мил для того, чтобы строго относиться к его электропитанию. Поэтому мы решили показать, как именно видят его "переедания" диспетчера "Укрэнерго" на своих мониторах. На картинке – график потребления электроэнергии за последние четыре дня: мы лишь дорисовывали глаза, нос и усы, а ушки у котиков – это пиковые часы потребления электроэнергии, когда энергосистема больше всего страдает от перегрузки. Левое ушко – это утренний максимум потребления с 9.00 до 11.00, правое – вечернее с 16.00 до 18.00", – сообщили в "Укрэнерго".

В компании настойчиво попросили украинцев "не перекармливать Графика" и использовать электроэнергию бережливо. Поскольку График (потребление) значительно вырос с началом рабочей недели, в "Укрэнерго" напомнили о том, как можно сэкономить электроэнергию на работе:

следите за тем, чтобы не включать одновременно несколько мощных электроприборов. (например, кондиционер + электрочайник или кофемашина + микроволновка + компьютер);

выключите свет в неиспользуемых помещениях (на складах, в подсобках, туалетах, душевых и т.п.);

уменьшите интенсивность освещения помещения в то время, когда не принимаете посетителей;

пользуйтесь настольными лампами или другим локальным светом на рабочем месте вместо яркого освещения всего помещения;

по возможности выключите освещение вывесок в дневное время (особенно в пиковые часы);

выключите из розеток все зарядки, если они не заряжают ноутбук, телефон или другое устройство.

Напомним, эксперт по энергетике и основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг Украины" Олег Попенко рассказал "Телеграфу", при какой температуре воздуха украинцам угрожают аварийные отключения света.