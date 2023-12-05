З електрикою в країні все складніше: в Укренерго дали 6 порад громадянам

В Україні зростає споживання електроенергії

У вівторок, 5 грудня, в Україні зріс об'єм споживання електроенергії. Користувачів закликали використовувати електроенергію ощадливо.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Укренерго". Зазначається, що сьогодні – найбільший за останні чотири дні обсяг споживання.

"Друзі, ми отримали від вас багато відгуків про те, що наш Графік занадто милий для того, щоб суворо ставитись до його електрохарчування. Тому ми вирішили показати, як саме бачать його "переїдання" диспетчери "Укренерго" на своїх моніторах. На картинці – графік споживання електроенергії за останні чотири дні. Ми лише домалювали очі, ніс та вуса. А вушка у котиків – це пікові години споживання електроенергії, коли енергосистема найбільше потерпає від перенавантаження. Ліве вушко – це ранковий максимум споживання з 9.00 до 11.00, праве — вечірній з 16.00 до 18.00", – повідомили в "Укренерго".

У компанії наполегливо попросили українців "не перегодовувати Графіка" і використовувати електроенергію ощадливо. Оскільки Графік (споживання) значно виріс з початком робочого тижня, в "Укренерго" нагадали про те, як можна зекономити електроенергію на роботі:

слідкуйте за тим, щоб не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. (Наприклад, кондиціонер + електрочайник або кавомашина + мікрохвильова піч + комп’ютер);

вимкніть світло у приміщеннях, які не використовуються (на складах, у підсобках, туалетах, душових, тощо);

зменшить інтенсивність освітлення приміщення в той час, коли не приймаєте відвідувачів;

користуйтеся настільними лампами або іншим локальним світлом на робочому місці замість яскравого освітлення усього приміщення;

по можливості, вимкніть освітлення вивісок у денний час (особливо у пікові години);

вимкніть із розеток усі зарядки, якщо вони в цей час не заряджають ваш ноутбук, телефон або інший пристрій.

Нагадаємо, експерт з енергетики та засновник ГО "Союз споживачів комунальних послуг України" Олег Попенко розповів "Телеграфу", за якої температури повітря українцям загрожують аварійні відключення світла.