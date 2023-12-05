На Київщині кілька днів поспіль надовго відключатимуть світло: графік

Світла не буде одразу в кількох населених пунктах

Починаючи з середи, 6 грудня, на території Обухівської громади розпочнуться тривалі відключення світла. Таким чином фахівці підвищують надійність електропостачання та намагаються попередити виникнення аварій у майбутньому.

Про графіки відключень повідомляється на офіційній сторінці Обухівської сільської ради у Фейсбук. Сотні абонентів доведеться досить тривалий час провести без світла, а деяким з місцевих жителів електрику відключатимуть відразу кілька днів поспіль.

Так, для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям в електричних мережах ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" проводитиме ремонтні роботи. У зв’язку з виконанням цих робіт відбудеться відключення електроенергії одразу у кількох населених пунктах Обухівського району Київської області.

Так, у середу, 6 грудня, у четвер, 7 грудня та у п’ятницю, 8 грудня з 9:00 до 20:00 світла не буде у смт Обухівка за наступними адресами:

вулиця Садова

провулок Садовий.

У четвер, 7 грудня з 8:00 до 18:00 без світла залишаться мешканці смт Миколаївка по вулиці Польова.

Крім цього, 7 грудня, з 8:00 до 19:00 електроенергію відключать у смт Миколаївка за такими адресами:

вулиця Берегова

вулиця Молодіжна

вулиця Центральна

провулок 1 Береговий

провулок 2 Береговий

провулок 3 Береговий.

Світла не буде у населених пунктах Обухівського району на Київщині

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що електростанціям буде потрібна підтримка: "Укренерго" розповіли, чи загрожує українцям блекаут. В Україні найближчими тижнями не планують запроваджувати відключення електроенергії, а ймовірність загальнонаціонального блекауту "можна розглядати лише умовно".

Також "Телеграф" публікував інтерв’ю з народним депутатом Сергієм Нагорняком, членом парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Він розповів про те, як захищено енергетичну інфраструктуру, які регіони перебувають у зоні ризику і чи буде в будинках українців тепло.