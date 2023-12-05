На Київщині кілька днів поспіль надовго відключатимуть світло: графік
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Світла не буде одразу в кількох населених пунктах
Починаючи з середи, 6 грудня, на території Обухівської громади розпочнуться тривалі відключення світла. Таким чином фахівці підвищують надійність електропостачання та намагаються попередити виникнення аварій у майбутньому.
Про графіки відключень повідомляється на офіційній сторінці Обухівської сільської ради у Фейсбук. Сотні абонентів доведеться досить тривалий час провести без світла, а деяким з місцевих жителів електрику відключатимуть відразу кілька днів поспіль.
Так, для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям в електричних мережах ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" проводитиме ремонтні роботи. У зв’язку з виконанням цих робіт відбудеться відключення електроенергії одразу у кількох населених пунктах Обухівського району Київської області.
Так, у середу, 6 грудня, у четвер, 7 грудня та у п’ятницю, 8 грудня з 9:00 до 20:00 світла не буде у смт Обухівка за наступними адресами:
- вулиця Садова
- провулок Садовий.
У четвер, 7 грудня з 8:00 до 18:00 без світла залишаться мешканці смт Миколаївка по вулиці Польова.
Крім цього, 7 грудня, з 8:00 до 19:00 електроенергію відключать у смт Миколаївка за такими адресами:
- вулиця Берегова
- вулиця Молодіжна
- вулиця Центральна
- провулок 1 Береговий
- провулок 2 Береговий
- провулок 3 Береговий.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що електростанціям буде потрібна підтримка: "Укренерго" розповіли, чи загрожує українцям блекаут. В Україні найближчими тижнями не планують запроваджувати відключення електроенергії, а ймовірність загальнонаціонального блекауту "можна розглядати лише умовно".
Також "Телеграф" публікував інтерв’ю з народним депутатом Сергієм Нагорняком, членом парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Він розповів про те, як захищено енергетичну інфраструктуру, які регіони перебувають у зоні ризику і чи буде в будинках українців тепло.