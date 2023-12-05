На Киевщине несколько дней подряд будут надолго отключать свет: график

Света не будет сразу в нескольких населенных пунктах

Начиная со среды, 6 декабря, на территории Обуховской громады начнутся длительные отключения света. Таким образом специалисты повышают надежность электроснабжения и стараются предупредить возникновение аварий в будущем.

О графиках отключений сообщается на официальной странице Обуховского сельского совета в Фейсбук. Сотням абонентов придется достаточно длительное время провести без света, а некоторым из местных жителей электричество будут отключать сразу несколько дней подряд.

Так, для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" будет проводить ремонтные работы. В связи с выполнением этих работ произойдет отключение электроэнергии сразу в нескольких населенных пунктах Обуховского района Киевской области.

Так, в среду, 6 декабря, в четверг, 7 декабря и в пятницу, 8 декабря с 9:00 до 20:00 света не будет в пгт Обуховка по следующим адресам:

улица Садовая

переулок Садовый.

В четверг, 7 декабря с 8:00 до 18:00 без света останутся жители пгт Николаевка по улице Полевая.

Кроме этого, 7 декабря, с 8:00 до 19:00 электроэнергию отключат в пгт Николаевка по следующим адресам:

улица Береговая

улица Молодежная

улица Центральная

переулок 1 Береговой

переулок 2 Береговой

переулок 3 Береговой.

Света не будет в населенных пунктах Обуховского района на Киевщине

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что электростанциям будет нужна поддержка: в "Укрэнерго" рассказали, грозит ли украинцам блэкаут. В Украине в ближайшие недели не планируют вводить отключения электроэнергии, а вероятность общенационального блэкаута "можно рассматривать лишь условно".

Также "Телеграф" публиковал интервью с народным депутатом Сергеем Нагорняком, членом парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Он рассказал о том, как защищена энергетическая инфраструктура, какие регионы находятся в зоне риска и будет ли в домах украинцев тепло.