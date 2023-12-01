"Котику погано!": Укренерго оригінально попросило українців заощаджувати електроенергію

Його перегодували, але це можна виправити

У пʼятницю, 1 грудня, навантаження енергосистему значно збільшилось, адже виросло споживання електроенергії. Похмура погода вносить свої корективи, адже сонячні електростанції не можуть працювати на повну потужність.

Укренерго закликає громадян споживати заощадливо та "не перегодовувати кота". Про це йдеться у повідомленні компанії у Telegram.

"Друзі, коли наш котик Графік переїдає, йому стає недобре. Це означає, що споживання зростає та навантаження на енергосистему збільшується. Не перегодовуйте кота, тобто заощадливо споживайте електроенергію!" — закликає Укренерго.

Зазначається, що також на розподілення навантаження впливає і те, що бригади "Укренерго" та обленерго продовжують відновлювати електропостачання та заживлювати споживачів на півдні країни після негоди.

Кіт Графік, якому погано

Укренерго наводить наступні правила заощадливого споживання:

Економно споживайте електроенергію з 9.00 до 11.00 та з 16.00 до 18.00. Пральну та посудомийну машину краще вмикайте після 20.00.

Не вмикайте одночасно електрочайник, мікрохвильовку, електроплиту та пральну машину. Працюючи разом, вони перенавантажують електромережу.

Завжди вимикайте світло в кімнатах, де нікого немає.

"Ці правила допоможуть не лише зменшити навантаження на енергосистему нашої країни, але й зекономити гроші. Менше споживаєте, менше платите", — додається у повідомленні.

Також Укренерго нагадало, хто такий кіт Графік.

"Насправді графік споживання електроенергії у холодну пору року візуально нагадує кота. Його вушка – це піки споживання, коли енергосистема найбільше потерпає від перенавантаження. Проміжок між вухами – зменшення споживання вдень", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 30 листопада, у вечірні години з 16:00 до 18:00 в енергосистемі України може утворитися дефіцит електроенергії. Адже через зниження середньодобової температури може зрости споживання.