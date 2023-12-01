"Котика плохо!": Укрэнерго оригинально попросило украинцев экономить электроэнергию

Его перекормили, но это исправимо

В пятницу, 1 декабря, нагрузка на энергосистему значительно увеличилась, ведь выросло потребление электроэнергии. Пасмурная погода вносит свои коррективы, ведь солнечные электростанции не могут работать на полную мощность.

Укрэнерго призывает граждан потреблять экономно и "не перекармливать кота". Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

"Друзья, когда наш котик График переедает, ему становится нехорошо. Это значит, что потребление растет и нагрузка на энергосистему увеличивается. Не перекармливайте кота, то есть экономно потребляйте электроэнергию!" — призывает Укрэнерго.

Отмечается, что также на распределение нагрузки влияет и то, что бригады "Укрэнерго" и облэнерго продолжают возобновлять электроснабжение и питать потребителей на юге страны после непогоды.

Кот График, которому плохо

Укрэнерго приводит следующие правила экономного потребления :

Экономно потребляйте электроэнергию с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00. Стиральную и посудомоечную машину лучше включать после 20.00.

Не включайте одновременно электрочайник, микроволновку, электроплиту и стиральную машину. Работая вместе, они перегружают электросеть.

Всегда выключайте свет в комнатах, где нет никого.

"Эти правила помогут не только снизить нагрузку на энергосистему нашей страны, но и сэкономить деньги. Меньше потребляете, меньше платите", — добавляется в сообщении.

Также Укрэнерго напомнило, кто такой кот График.

"На самом деле график потребления электроэнергии в холодное время года визуально напоминает кота. Его ушки – это пики потребления, когда энергосистема больше всего страдает от перегрузки. Промежуток между ушами – уменьшение потребления днем", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 30 ноября, в вечерние часы с 16:00 до 18:00 в энергосистеме Украины может образоваться дефицит электроэнергии. Ведь из-за понижения среднесуточной температуры может возрасти потребление.