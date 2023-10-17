Перебои со светом возвращаются? В "Укрэнерго" рассказали, когда введут графики отключений
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В сети появляется много фейков, чтобы напугать украинцев
В Украине пошла новая волна слухов о том, что во всех областях начинают действовать графики планового отключения электричества. Однако эта информация не соответствует действительности.
Как проинформировала пресс-служба "Укрэнерго", никаких ограничений потребления электричества вводить не планируется. А поводом для начала веерных отключений будут повреждения энергосистемы вследствие массированных ракетных обстрелов.
Отмечается, что в прошлом году обстрелы начались в средине октября, а потому разжигатели паники начали использовать прошлогодние видео и тексты, добавлять к ним новой лжи и выдавать за новые сюжеты.
"Пожалуйста, не ведитесь. Пока производства электроэнергии достаточно для покрытия всех потребностей потребителей. Состояние энергосистемы сейчас не дает никаких оснований вводить графики отключений в ближайшее время – если не будет новых обстрелов. Цель этих фейковых сообщений – посеять панику, недоверие, истощить украинцев", — говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" также призвали доверять лишь официальным источникам информации, поскольку правдивая информация об отключениях может быть обнародована лишь на ресурсах "Укрэнерго", официальном сайте вашего облэнерго или в личном кабинете потребителя.
Напомним, глава Министерства энергетики Герман Галущенко на днях призвал украинцев запастись павербанками и генераторами, чтобы возможные перебои с электричеством не застали врасплох.