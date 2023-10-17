Перебої зі світлом повертаються? В "Укренерго" розповіли, коли запровадять графіки відключень

У мережі з’являється багато фейків, щоб налякати українців

В Україні пішла нова хвиля чуток про те, що у всіх областях починають діяти графіки планового відключення електрики. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Як поінформувала пресслужба "Укренерго", жодних обмежень споживання електрики запроваджувати не планується. А приводом для початку віялових відключень будуть пошкодження енергосистеми внаслідок масованого ракетного обстрілу.

Зазначається, що минулого року обстріл розпочався в середині жовтня, а тому розпалювачі паніки почали використовувати торішні відео та тексти, додавати до них нової брехні та видавати за нові сюжети.

"Будь ласка, не ведіться. Поки що виробництва електроенергії достатньо для покриття всіх потреб споживачів. Стан енергосистеми зараз не дає жодних підстав вводити графіки відключень найближчим часом – якщо не буде нових обстрілів. Мета цих фейкових повідомлень – посіяти паніку, недовіру, виснажити українців", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" також закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації, оскільки правдиву інформацію про відключення може оприлюднити лише на ресурсах "Укренерго", офіційному сайті вашого обленерго або в особистому кабінеті споживача.

Нагадаємо, глава Міністерства енергетики Герман Галущенко днями закликав українців запастися павербанками та генераторами, щоб можливі перебої з електрикою не застали зненацька.