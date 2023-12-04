Электричество покупаем: в "Укрэнерго" предупредили о тяжелой ситуации

Лимиты потребления электроэнергии в стране не вводились

В понедельник, 4 декабря, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Украинцев призывали потреблять электроэнергию бережливо.

Как сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго", утром одна из теплоцентралей на юге остановила работу из-за повреждений при обстреле. Также в течение суток по разным техническим причинам в аварийный ремонт выведено 5 блоков на тепловых электростанциях в разных регионах. Кроме того, из-за плотной облачности по всей стране солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей.

В то же время отмечается, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Диспетчерский центр "Укрэнерго" пока не прогнозирует в течение суток дефицита в энергосистеме. Графики отключений не вводились и не прогнозируются.

Однако в компании сообщили, что синоптики предупреждают о постепенном похолодании в течение недели. Подчеркивается, что связанный с этим рост потребления может привести к дефициту электроэнергии в системе. Поэтому, как заявили в "Укрэнерго", для поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме необходимо потреблять электроэнергию бережливо.

Также в компании сообщили, что из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 420 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Кроме того, отмечается, что экспорт электроэнергии в понедельник отсутствует. А импорт электроэнергии осуществляется в течение 1 часа вечером из Словакии и Румынии. Общий объем 82 МВт·ч. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Напомним, эксперт по энергетике и основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг Украины" Олег Попенко рассказал "Телеграфу", при какой температуре воздуха украинцам угрожают аварийные отключения света.