Електрику купуємо: в "Укренерго" попередили про важку ситуацію

Ліміти споживання електроенергії у країні не запроваджувались

У понеділок, 4 грудня, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Українців закликали споживати електроенергію ощадливо.

Як повідомляєа компанії "Укренерго", вранці одна з теплоцентралей на півдні зупинила роботу через пошкодження при обстрілі. Також протягом доби з різних технічних причин в аварійний ремонт виведено 5 блоків на теплових електростанціях в різних регіонах. Крім того, через щільну хмарність по всій країні сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей.

Водночас зазначається, що електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки що достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Диспетчерський центр "Укренерго" поки що не прогнозує протягом доби дефіциту в енергосистемі. Графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

Проте у компанії повідомили, що синоптики попереджають про поступове похолодання протягом тижня. Підкреслюється, що пов’язане з цим зростання споживання може призвести до дефіциту електроенергії в системі. Тому, як заявили в "Укренерго", для підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі необхідно споживати електроенергію ощадливо.

Також у компанії повідомили, що через бойові дії та з інших причин без світла залишається 420 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Крім того, зазначається, що експорт електроенергії у понеділок відсутній. А імпорт електроенергії здійснюється протягом 1 години ввечері зі Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 82 МВт·год. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Нагадаємо, експерт з енергетики та засновник ГО "Союз споживачів комунальних послуг України" Олег Попенко розповів "Телеграфу", за якої температури повітря українцям загрожують аварійні відключення світла.