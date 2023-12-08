Энергосистема перегружена, графики отключений уже готовы: к чему готовиться украинцам

В последние дни выросло потребление электроэнергии в Украине

В Украине уже созданы графики отключений света, но применять его пока что не планируют. Вместе с тем в "Укрэнерго" бьют тревогу — энергосистема с трудом справляется с объемами потребления электроэнергии.

В эфире телемарафона заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала, в каком случае будут применять графики отключений. По ее словам, все будет зависеть от интенсивности обстрелов россиян.

"На сегодняшний день мы не планируем введение графиков отключений той генерации, которая есть. И даже если возникает небольшой дефицит – у нас есть возможность покрывать его за счет импорта из соседних государств", – сказала она.

По словам Светланы Гринчук, графики отключений были разработаны еще летом и переданы властям каждого региона, чтобы избежать прошлогодней ситуации. Она подчеркнула, что Украина должна быть готова к любым ситуациям и обеспечивать справедливое распределение электроэнергии для всех потребителей.

"Поэтому графики действительно есть, но введение их пока не планируется. Это произойдет разве что, если у нас будут значительные повреждения в случае обстрелов", — пояснила заместитель министра.

Вместе с тем в "Укрэнерго" говорят, что уже второй день наблюдается повышенный уровень потребления электроэнергии. В энергосистеме не хватает производимой электроэнергии и образовался дефицит.

"Чтобы сохранить необходимый для безопасной работы энергосистемы баланс Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил аварийную помощь из Румынии и Польши с 11:00 до 19:00. Напомним, что аварийная помощь является экстренной, и достаточно дорогой, негарантированной мерой для преодоления проблемы", — отмечают в "Укрэнерго".

Украинцев просят экономить электричество, особенно в пиковые часы. К примеру, магазинам и торговым центрам советуют выключать вывески, новогодние гирлянды и уменьшать яркость освещения витрин с 09:00 до 19:00. Бытовых потребителей просят перенести домашние дела на вечер после 19:00 (глажку, стирку, использование пылесоса). Кроме того, стоит отключать все источники света, которые не используются в данный момент — даже такие мелочи помогут не перегружать энергосистему.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда "Укрэнерго" планирует вводить графики отключений света. В сети появилось много фейков на эту тему и украинцев просят верить только достоверным источникам.